К 2035 году в Арктике может полностью исчезнуть весь лёд

Учёные из Дании прогнозируют, что уже в недалёком будущем льды Северного Ледовитого океана могут полностью растаять, так как в Арктике фиксируется ускоренное таяние льда.

Ранее считалось, что это более длительный процесс.

Специалисты уже в течение 40 лет наблюдают значительное повышение температуры.

Но в современных климатических моделях данный фактор не принимается во внимание. Результаты новых исследований показывают, что воды Северного Ледовитого океана у берегов России, европейских стран и Канады быстро нагреваются.

Так, за прошедшие 40 лет каждое десятилетие регистрируется повышение температуры как минимум на один градус.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктике нашли новые колонии императорских пингвинов.