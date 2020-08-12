Учёные из Дании прогнозируют, что уже в недалёком будущем льды Северного Ледовитого океана могут полностью растаять, так как в Арктике фиксируется ускоренное таяние льда.
Ранее считалось, что это более длительный процесс.
Специалисты уже в течение 40 лет наблюдают значительное повышение температуры.
Но в современных климатических моделях данный фактор не принимается во внимание. Результаты новых исследований показывают, что воды Северного Ледовитого океана у берегов России, европейских стран и Канады быстро нагреваются.
Так, за прошедшие 40 лет каждое десятилетие регистрируется повышение температуры как минимум на один градус.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктике нашли новые колонии императорских пингвинов.
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