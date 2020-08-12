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Химики из США разработали способ хранения электроэнергии в кирпичах

Наука » Технологии

Американские химики во главе с Хулио Д'Арси разработали новый способ хранения электроэнергии в кирпичах.

Кирпичи изготавливают из глины, в состав которой входит железо. Благодаря этому компоненту и высокой удельной площади кирпич становится вполне подходящим  для нанесения PEDOT  (полимера, который проводит ток).

Из кирпича изготавливают конденсатор. В нём благодаря Фарадеевским реакциям в проводящем полимере происходит накапливание электроэнергии.

После того как кирпич обработали PEDOT, он не теряет своих механических свойств.

Стена, построенная из таких кирпичей, может иметь ёмкость 11,5 тыс. фарадей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нидерландах разработали специальный цемент для 3D-печати. Для того чтобы разработать рецепт цементной смеси с улучшенными свойствами, специалисты решили использовать кальцинированную глину.

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