Химики из США разработали способ хранения электроэнергии в кирпичах

Американские химики во главе с Хулио Д'Арси разработали новый способ хранения электроэнергии в кирпичах.

Кирпичи изготавливают из глины, в состав которой входит железо. Благодаря этому компоненту и высокой удельной площади кирпич становится вполне подходящим для нанесения PEDOT (полимера, который проводит ток).

Из кирпича изготавливают конденсатор. В нём благодаря Фарадеевским реакциям в проводящем полимере происходит накапливание электроэнергии.

После того как кирпич обработали PEDOT, он не теряет своих механических свойств.

Стена, построенная из таких кирпичей, может иметь ёмкость 11,5 тыс. фарадей.

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