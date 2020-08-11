В Нидерландах разработали специальный цемент для 3D-печати

На качество строительной 3D-печати большое влияние оказывает цемент. Смеси должны быть текучими и обладать низкой вязкостью.

Для того, чтобы разработать рецепт цементной смеси с улучшенными свойствами, специалисты решили использовать кальцинированную глину.

Они протестировали две марки глины. В первой содержание метакаолина составляло 95%, а во второй — 50%. Их смешали с портландцементом в разных пропорциях и печатали с помощью специальной экструзионной установки, установленной в лаборатории.

В результате оказалось, что благодаря увеличению содержания высококачественного вещества с 0 до 50 % удалось повысить текучесть консистенции. Кроме того, смесь стала более стабильной.

Но напечатанный образец был не очень прочным на сжатие.

Но исследователи считают, что им удастся точно разработать формулу смеси и таким образом улучшить технологию её производства.

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