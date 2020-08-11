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В Google создали технологию превращения фото в 3D-сцены

Наука » Технологии

Специалисты компании Google разработали алгоритм NeRF-W, который может трансформировать обычные фотографии в анимированные 3D-сцены. 

Так, разработчикам удалось создать трёхмерные изображения, созданные из фотографий достопримечательностей. В частности, алгоритм протестировали на снимках Бранденбургских ворот в Берлине, фонтана Треви в Риме и храма Базилика Сакре-Кер в Париже.

Технология, в основу которой положены приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы, позволяют не просто создавать великолепные анимации, но и получать сцены с 3D-эффектом, по которым можно перемещать виртуальную камеру. Причём в сценах можно менять настройки освещения.

Алгоритм довольно требователен к качеству снимков, также велико влияние случайных факторов.

"Два фотографа могут сделать снимки одного и того же объекта, но одну фотографию алгоритм обработает правильно, а вторую — нет", — говорят авторы разработки.

Также они отметили, что технологию ещё нужно будет доработать, чтобы искусственный интеллект был более предсказуемым. В перспективе такие технологии могут появиться и в смартфонах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что поисковая система Google будет показывать 3D-модели динозавров.

 

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