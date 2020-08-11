Специалисты Массачусетского технологического института разработали алгоритм, с помощью которого можно определить скрытое сходство между картинами, написанными в разные эпохи и разными художниками. О том, будет ли полезна данная разработка для искусствоведов, рассказал российский архитектор и художник Максим Атаянц.

"Любые технические новшества, конечно, всегда надо приветствовать. Любые открытия, позволяющие анализировать красочный слой, например, или изобретение микроскопов, с помощью которых можно увидеть структуру живописи, всегда приносят пользу.

Просто всегда нужно помнить о том, что любые технологии, в том числе и искусственный интеллект, только усиливают то, что сам человек делает.

Так как в данном случае речь идёт о нейросети, то важно знать, на каких примерах её обучают. Критерии поиска этого сходства должны быть сформулированы всё-таки людьми и обучение, насколько я понимаю, происходит так, что именно по этим критериям сначала проверяют, ошибается ли машина или нет на большом количестве примеров, а потом уже принимается решение о её возможном использовании.

Полезность или вредность любого инструмента зависит оттого, в чьи руки он попал. Если исходная задача была сформулирована правильно, тогда, наверное, разработка имеет смысл. Но вопрос в том, по каким критериям определялось сходство каких-то формальных признаков, например, картин, написанных в разные эпохи и разными людьми?

Но в любом случае любые разработки полезны, если их правильно применять и не становиться, что очень важно, рабом этих технологий", — заключил эксперт.