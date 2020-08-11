Смарт-часы помогут диагностировать COVID-19 у владельца

Учёные из США провели исследование, в котором приняли участие 5 тыс. человек. и пришли к выводу, что информация смарт-часов и "умных" браслетов будет полезна для раннего выявления COVID-19.

"Отслеживались три показателя: пульс в состоянии покоя, частота сердечных сокращений, приходящаяся на один шаг при ходьбе, а также продолжительность сна", — сообщили специалисты.

В результате анализа выяснилось, что у 85% заражённых коронавирусом участников эксперимента наблюдалось увеличение этих показателей до появления первых симптомов заболевания.

Также в процессе исследования учёные выявили у некоторых инфицированных признаки пережитого стресса, после которого самочувствие пациентов впервые стало ухудшаться. Это может указывать на наличие связи между уровнем эмоциональной нагрузки и формой проявления COVID-19 у человека.

Исследователи считают, что мониторинг показателей организма с помощью "умных" часов может быть даже более точным методом, чем стандартный ПЦР-тест.