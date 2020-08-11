Россиян предупредили о закупорке сосудов из-за COVID-19

Специалисты из Мюнхенского университета (Германия) пришли к выводу, что коронавирусная инфекция негативно отражается на сосудах, что может привести к развитию тромбоза.

Они заявили, что у пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме, может быть закупорка кровеносных сосудов в почках, сердце и лёгких. Чаще всего COVID-19 поражает лёгкие.

Специалисты изучили состав сгустков крови в сосудах заражённых коронавирусной инфекцией пациентов и выяснили, что в них было много иммунных клеток.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что тромбы образовались под воздействием коронавируса.

Французские исследователи обнаружили главную отличительную особенность пациентов, которые находятся в группе риска развития осложнений на фоне COVID-19. Учёные провели анализ данных пациентов, заражённых коронавирусом, и пришли к выводу, что ключевой фактор в развитии осложнений на фоне коронавируса — это уровень интерферона.