Специалисты из Мюнхенского университета (Германия) пришли к выводу, что коронавирусная инфекция негативно отражается на сосудах, что может привести к развитию тромбоза.
Они заявили, что у пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме, может быть закупорка кровеносных сосудов в почках, сердце и лёгких. Чаще всего COVID-19 поражает лёгкие.
Специалисты изучили состав сгустков крови в сосудах заражённых коронавирусной инфекцией пациентов и выяснили, что в них было много иммунных клеток.
Таким образом, учёные пришли к выводу, что тромбы образовались под воздействием коронавируса.
Французские исследователи обнаружили главную отличительную особенность пациентов, которые находятся в группе риска развития осложнений на фоне COVID-19. Учёные провели анализ данных пациентов, заражённых коронавирусом, и пришли к выводу, что ключевой фактор в развитии осложнений на фоне коронавируса — это уровень интерферона.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.