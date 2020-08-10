Древних пещерных львов признали самостоятельным видом

В период плейстоцена львы обитали не только в Африке, но и в некоторых районах Евразии, в частности, в Сибири, где они с основном жили в пещере.

Учёные относят вымерших пещерных львов к отдельному виду.

"Эволюционная история пещерных и современных львов разошлась гораздо раньше, чем считалось до сих пор — мы выяснили, что это случилось примерно 1,85 млн лет назад. Пещерные львы, при этом, успели разделиться как минимум на два подвида — западных и восточных", — говорят специалисты Северо-Восточного федерального университета в Якутске.

Восточные пещерные львы населяли Сибирь, их основной добычей были олени. Западные львы обитали на территории Европы и охотились на бизонов и степных лошадей. Исследователи сравнили геномы обоих видов и выяснили, что вымершие пещерные львы Евразии относятся к отдельному виду львов.