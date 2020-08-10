В США изобрели биоразлагаемые шлёпанцы

Данная разработка позволит сократить количество пластиковых отходов, загрязняющих Мировой океан.

Шлёпанцы изготовлены из пенополиуретана. Стоит отметить, что он соответствует коммерческой специфике шлёпанцев и другой видов обуви.

По словам специалистов, данный товар будет недорогим.

Обычно выброшенные шлёпанцы разлагаются в течение многих сотен лет, а новая разработка разлагается всего за 16 недель.

По оценкам экологов, на некоторых островах Индийского океана шлепанцы и другие отходы составляют примерно 25% океанического пластикового мусора. За последние полвека в мире было произведено 6 млрд метрических тонн пластиковых отходов, а переработано было всего 9%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии создали биоразлагаемый пластик на основе растений. Из этого материала можно изготавливать прочные пакеты, которые не будут разлагаться при длительном погружении в морскую воду.

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