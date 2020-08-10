В Германии создали психологическую модель действий человека

Немецкие учёные разработали модель процесса действий, определив, как на неё реагирует мозг человека.

Известно, что люди ежедневно совершают большое количество действий, при этом они почти не задумываются над процессом их осуществления.

Раньше у специалистов было только несколько гипотез по поводу того, как именно работает головной мозг, когда "приказывает" телу сделать то или иное действие.

Учёным из Германии удалось выяснить, как именно работает связка "мозг-действие".

Они создали модель, включающую в себя уникальные признаки объектов, эффектов и движений.

В итоге исследователи сумели определить, как происходит интеграция процессов и признаков.﻿

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