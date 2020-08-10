Искусственный интеллект позволит взглянуть на картины по-новому

Специалисты Массачусетского технологического института совместно со своими коллегами из Государственного музея Амстердама и корпорации Microsoft разработали алгоритм, с помощью которого можно определить скрытое сходство между картинами, написанными в разные эпохи и разными художниками.

Часто у искусствоведов нет просто физической возможности проанализировать миллионы картин, которые находятся в тысячах музеев по всему миру. Новый алгоритм поможет выявить интересные связи между шедеврами.

Принцип работы алгоритма MosAIc

Алгоритм ищет картины, которые определяет как "похожие" и которые имеют какие-либо общие черты. Потом он ищет схожие коннотации — например, два похожих объекта. Это позволяет выявить связь между работами разных художников.

Так, специалистам удалось обнаружить сходства между картинами "Мученичество Святого Серапиона" Франсиско де Сурбарана и "Испуганный лебедь" Яна Асселина.

"Два художника, которые не встречались в течение своей жизни и даже не переписывались, создали две картины, которые, как нам кажется, имеют базовую структуру", — сообщил главный автор исследования Марк Гамильтон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект оживил "Джоконду" Леонардо да Винчи.