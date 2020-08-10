Хвойные растения помогут справиться с вирусами

Специалисты работают над созданием новых веществ, которые могут победить вирусы. В перспективе такие лекарственные препараты помогут людям справляться с вирусной активностью.

Задача учёных в том, чтобы на основе доступных растительных веществ создать новые соединения, протестировать их на противовирусную активность. В качестве главного органического вещества было решено использовать хвойные растения.

В ходе будущих исследований специалисты планируют определить, какие структуры веществ являются более эффективными, а также подобрать те вещества, которые потом будут проходить доклинические испытания.

По словам учёных, тестирование веществ с целью выявления их противовирусных свойств будет проводиться на базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Ранее доцент кафедры ботаники фармацевтического факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Евгений Абизов рассказал о противовирусных свойствах чаги.