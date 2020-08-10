В Новой Зеландии найдены живые родственники динозавров

Специалисты утверждают, что гаттерия, или туатара, может быть единственным живым представителем древнего отряда рептилий Rhynchocephalia, у которого 250 миллионов лет назад были общие родственники с динозаврами.

Гаттерий можно встретить только на территории Новой Зеландии. Их внешний вид не изменился со времён динозавров.

Учёные пока не доказали их родство в древними ящерами.

Две версии

Согласно одной версии, гаттерии связаны родственными узами с птицами. Вторая гипотеза гласит, что они — родственники крокодилов и черепах.

В процессе исследования специалисты обнаружили, что у них имеются различные черты, свойственные птицам и динозаврам, но не характерные для представителей отряда чешуйчатых.

Гаттерии появились на нашей планете 250 миллионов лет назад, в самом начале триасового периода.

Ранее учёные назвали причину распространения динозавров на Земле.