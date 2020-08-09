Twitter может поглотить американское отделение TikTok

Представители компании Twitter провели переговоры с китайской компанией ByteDance относительно приобретения американского отделения социальной сети TikTok.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Ранее стало известно, что переговоры о покупке сегмента TikTok в США ведет компания Microsoft.

Американские власти призывают запретить приложение TikTok из-за того, что оно может передавать информацию о гражданах США в Китай.