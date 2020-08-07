В операционной системе для компьютеров появилась поддержка мобильных приложений.
Как сообщает издание Android Police, запуск Android-приложений доступен в рамках новой бета-версии ОС Windows.
Уточняется, что в настоящее время сервис "Your Phone Apps" работает только со смартфонами Samsung.
Известно, что не со всеми приложениями можно использовать клавиатуру и мышь, а некоторые программы и вовсе работают некорректно.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.