Разработаны наушники, позволяющие быстро выучить иностранный язык

Специалисты из Питтсбургского университета разработали специальный прибор, который способен оказывать влияние на блуждающий нерв, что упрощает процесс изучения иностранных языков.

Устройство tVNS поможет лучше запоминать иностранные слова

Принцип действия устройства заключается в том, что оно активизирует блуждающий нерв. В процессе проведения экспериментов выяснилось, что с помощью tVNS англоязычные добровольцы научились различать диалект китайского языка — "мандарин".

Блуждающий нерв является самым протяжённым из черепных. Он соединяет мозг с остальным телом, поэтому аппарат воздействует именно на него.

Устройство вставляется в ухо как наушник и активирует нерв, производя лёгкие пульсации. Разработку протестировали на 36 добровольцах. Оказалось, что они на 18% лучше стали понимать язык.

Это будет отличным решением для тех, кому с трудом даются иностранные языки. Учёные сообщают, что владельцы устройства tVNS на 13% быстрее будут усваивать лингвистический материал в отличие от тех, кто изучает языки без него.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что изучение иностранных языков вызывает прирост мозга.