Специалисты из Питтсбургского университета разработали специальный прибор, который способен оказывать влияние на блуждающий нерв, что упрощает процесс изучения иностранных языков.
Принцип действия устройства заключается в том, что оно активизирует блуждающий нерв. В процессе проведения экспериментов выяснилось, что с помощью tVNS англоязычные добровольцы научились различать диалект китайского языка — "мандарин".
Блуждающий нерв является самым протяжённым из черепных. Он соединяет мозг с остальным телом, поэтому аппарат воздействует именно на него.
Устройство вставляется в ухо как наушник и активирует нерв, производя лёгкие пульсации. Разработку протестировали на 36 добровольцах. Оказалось, что они на 18% лучше стали понимать язык.
Это будет отличным решением для тех, кому с трудом даются иностранные языки. Учёные сообщают, что владельцы устройства tVNS на 13% быстрее будут усваивать лингвистический материал в отличие от тех, кто изучает языки без него.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что изучение иностранных языков вызывает прирост мозга.
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