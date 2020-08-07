Коронавирусная простуда повышает иммунитет к COVID-19

Учёные из США пришли к выводу, что Т-клетки способны следить за вирусами, с которыми организм ранее не встречался.

По мнению специалистов, это даёт возможность иммунологической памяти выявлять чужеродные патогены.

В ходе исследования учёные выяснили, что Т-клетки могут определить перекрестные части коронавирусной инфекции при условии, что человек ранее уже переболел простудой такого типа.

"Результаты исследования дают понять, почему у некоторых пациентов COVID-19 протекает в тяжёлой форме, а у других — в бессимптомной", — сообщили эксперты.

Специалисты также отметили, что более 50% заражённых коронавирусной инфекцией, уже имели Т-клетки, реагирующие на возникновение вируса.

В некоторых случаях иммунная система распознала патоген. В частности, данный феномен был зарегистрирован в Великобритании и Сингапуре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу.