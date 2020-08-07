Учёные из США пришли к выводу, что Т-клетки способны следить за вирусами, с которыми организм ранее не встречался.
По мнению специалистов, это даёт возможность иммунологической памяти выявлять чужеродные патогены.
В ходе исследования учёные выяснили, что Т-клетки могут определить перекрестные части коронавирусной инфекции при условии, что человек ранее уже переболел простудой такого типа.
"Результаты исследования дают понять, почему у некоторых пациентов COVID-19 протекает в тяжёлой форме, а у других — в бессимптомной", — сообщили эксперты.
Специалисты также отметили, что более 50% заражённых коронавирусной инфекцией, уже имели Т-клетки, реагирующие на возникновение вируса.
В некоторых случаях иммунная система распознала патоген. В частности, данный феномен был зарегистрирован в Великобритании и Сингапуре.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.