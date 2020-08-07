Мотыльки стали прототипом изобретения вьетнамских инженеров

Вьетнамские учёные из университета Тан Трао обратили внимание на наноразмерные выпуклости, покрывающие глаза мотыльков. Эта особенность вдохновила их на создание противообледенительной поверхности.

Инженеры разработали сложную наноструктуру, которая внешне напоминает поверхность глаз мотыльков. Благодаря наличию воскового покрытия поверхность защищена от влаги и холода. Также специалисты рассказали об уникальных свойствах противообледенительной структуры.

Дело в том, что в наноструктуре имеется большое количество воздушных карманов, которые взаимодействующих с парафиновым слоем. Этот материал можно использовать в строительства самолётов.

Известно, что ледовый нарост часто мешает работе воздушного судна и ограничивает подъёмную силу. Изобретение прозрачное, поэтому его также можно использовать для производства очков.

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