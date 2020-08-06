Древние бобры рубили деревья для пищи, а не для строительства плотин

В ходе изучения поведения древних бобров зоологи обнаружили, что эти животные не всегда строили плотины.

Когда-то они использовали древесину только в качестве пищи.

Но рацион бобров со временем изменился, теперь животные едят только растения, листья и кору многих деревьев.

Это открытие имеет большое значение, так как современные бобры уничтожают лес не только для того, чтобы себя прокормить, но и чтобы сохранить среду обитания. Учёные пришли к выводу, что древесное хищничество существовало более 20 млн лет, а это слишком большой промежуток времени, чтобы бобры могли оказать влияние на процесс эволюции некоторых видов деревьев.

Древние бобры обитали на нашей планете 4 млн лет назад и были "современнее" канадских бобров. У них были округлые передние зубы, а не квадратные, как у их современных сородичей.

Учёные изучили окаменелости, найденные на острове Элсмир (Канада).

"Это исследование показывает, как бобры влияли на лесные и пресноводные экосистемы в течение миллионов лет, и помогает нам понять эволюцию их роли в качестве инженеров экосистем", — заключили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Германии обнаружили скелет древнего лесного слона.

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