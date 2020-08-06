В Финляндии появится станция заправки автомобилей биогазом из навоза

В Финляндии до конца текущего года планируется открытие первой станции, где автомобили будут заправлять биогазом, полученным из навоза.

Финская семья Вуоренмаа, которой принадлежит почти 200 ферм, сотрудничает с компанией Valio. Ещё в 2005 году на их семейных фермах начали появляться установки по производству биогаза из коровьего навоза, что позволило в значительной степени обеспечить потребности в тепле и электричестве.

"У нас есть своя биогазовая установка уже полтора десятка лет. Когда пришло время закупать новое оборудование, мы решили, что можем расширить производство биогаза и начать продавать его в качестве топлива для транспорта. В этом году на ферме начнут заправлять молоковозы. Плюс, мы откроем доступную для всех желающих заправочную станцию в Хаапавеси", -сообщил Янне Вуоренмаа.

В настоящее время на всех фермах финского кооператива Valio установлено около 20 станций по переработке коровьего навоза в биогаз.

К 2035 году Valio планирует избавиться от так называемого углеродного следа и перейти на экологически безопасное топливо.

Другие финские фермерские хозяйства также начинают внедрять такие технологии.

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