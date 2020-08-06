Учёные из США с помощью вычислительных моделей изучили фазы сна и бодрствования и установили, что воспоминания человека динамичны, а не статичны, причём сон их всё время обновляет.
Также специалисты отметили, что в качественном сне нуждаются не только люди, но и роботы.
Учёные пришли к выводу, что в процессе сна мозг продолжает активно работать, реорганизуя новые знания и воспоминания для дальнейшего хранения и использования.
Этот же процесс происходит и у искусственного интеллекта для того, чтобы не допустить потерю информации после нового обучения. Поэтому специалисты предложили добавить сон в современные компьютерные системы.
Сообщается, что результаты данного исследования могут быть использованы в процессе разработки методов профилактики потери памяти у людей пожилого возраста.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные создали прибор, управляющий снами.
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