Сон помогает сохранять воспоминания людям и роботам

Учёные из США с помощью вычислительных моделей изучили фазы сна и бодрствования и установили, что воспоминания человека динамичны, а не статичны, причём сон их всё время обновляет.

Также специалисты отметили, что в качественном сне нуждаются не только люди, но и роботы.

Сон защищает память

Учёные пришли к выводу, что в процессе сна мозг продолжает активно работать, реорганизуя новые знания и воспоминания для дальнейшего хранения и использования.

Этот же процесс происходит и у искусственного интеллекта для того, чтобы не допустить потерю информации после нового обучения. Поэтому специалисты предложили добавить сон в современные компьютерные системы.

Сообщается, что результаты данного исследования могут быть использованы в процессе разработки методов профилактики потери памяти у людей пожилого возраста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные создали прибор, управляющий снами.