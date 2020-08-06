Учёные научились измерять параметры солнечной вспышки

Астрономы научились измерять вспышки на Солнце. В этом им поможет радиотелескоп EOVSA. Таким образом, учёные смогут теперь анализировать магнитное поле Солнца.

В течение многих лет считалось, что крупные извержения Солнца приводят к неожиданному высвобождению энергии с помощью его магнитного поля.

Стоит отметить, что раньше специалисты не занимались исследованием магнитных свойств. Однако в своих новых исследованиях, они изучили и эти данные.

С помощью радиотелескопа EOVSA астрономы получили информацию, которая позволила им измерить интенсивность магнитного поля сразу после солнечного всплеска.

Они могли провести наблюдения за преобразованием тепловой и кинетической энергий. На данный момент учёные могут оценивать результаты лишь косвенно, так как у них пока нет точной картины локальных изменений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разработали технологию прогнозирования солнечных бурь.