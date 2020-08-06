"Ростелеком" намерен подключить к Интернету Европу и Азию

Ведущий поставщик услуг связи в России — "Ростелеком" приступил к реализации амбициозного проекта, призванного обеспечить безопасную и быструю телекоммуникацию между Европой и Азией. Компания планирует за 40 млрд рублей (более €460 млн) проложить мощный кабель от западной до восточной границ страны-гиганта.

Об этом глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил в ходе встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась 5 августа:

"Мы видим дополнительные возможности при работе на международных рынках. Объёмы данных растут во всём мире, и Россия может обеспечить самый простой и безопасный способ передачи данных из Европы в Азию".

По словам Осеевского, современный высокопроизводительный кабель должен быть проложен в будущем через морское дно в Японию и Гонконг. При этом "Ростелеком" намерен зарезервировать половину мощностей для отечественных целей. Остальные будут предназначены для международной передачи данных.

Глава "Ростелекома" оценил интерес партнеров в Европе и Азии как довольно высокий. Он подчеркнул, что проект также принесёт пользу российской экономике:

"Важно, что к прокладке линии, которая будет проходить практически через всю территорию России, будут активно привлекаться мелкие и средние предприятия. То есть строительные работы должны везде осуществляться силами региональных участников".

Согласно плану, проект должен окупиться через пять лет после ввода в эксплуатацию. В настоящее время "Ростелеком" завершает масштабную программу развития базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке России.