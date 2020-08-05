В Рунете рекордно снижается количество публикаций на тему COVID-19

Публикации и новости, связанные с коронавирусом, начинают постепенно исчезать из Рунета. Аналитики платформы SlickJump, которая является партнером ведущих информационных площадок, утверждают, что число материалов о COVID-19 в июле 2020 года сократилось почти в два раза.

Ранее эксперты зафиксировали рекордное количество авторских публикаций на тему распространения коронавируса. Так, в марте и апреле 2020 года количество публикаций с упоминанием COVID-19 в Рунете выросло в 9,7 раз по сравнению с последними месяцами 2019 года.

В июле интерес к данной теме резко снизился.

"Мы не предполагали, что такое падение произойдет раньше августа 2020 года. Очевидно, что тема коронавируса стремительно теряет актуальность в обществе. Соответственно, у контентных площадок нет стимула предлагать аудитории подобные материалы. Можно было ожидать, что интерес к теме коронавируса будет снижаться постепенно, по мере сворачивания карантинных мер и выхода стран из "локдауна". Но уже понятно, что социальный запрос на возврат к спокойной информационной повестке оказался выше, чем можно было прогнозировать. Если темпы снижения интереса к теме COVID-19 сохранятся, то уже в сентябре информационное поле Рунета будет содержать минимальное количество материалов на тему пандемии", — сообщил исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков.

Снижение интереса к пандемии коронавируса со стороны пользователей приведет и к падению трафика на многих ресурсах Рунета. С февраля 2020 года из-за "ковида" трафик на сайтах с его упоминанием вырос более чем на 582%.