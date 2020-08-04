Зоологи назвали причины "независимости" домашних кошек

Американские зоологи объяснили причину "независимого" поведения домашних кошек. Они изучили поведение кошек абиссинской породы с врожденным заболеванием глаз.

В процессе генетического эксперимента учёные постарались определить, когда в родословной возникло отклонение.

Кроме того, специалисты решили изучить вопрос, связанный с отличиями между дикими и домашними животными. Оказывается, что все кошки, как домашние, так и дикие, питаются одной и той же пищей и имеют одинаковые органы чувств.

Главные отличия связаны с внешним видом и характером поведения.

Люди стали приручать животных для того, чтобы они охраняли урожай от грызунов, в благодарность за это их кормили. Постепенно у животных стало меняться количество клеток нервного гребня, который отвечает за независимое поведение.

У домашних котов сохранились охотничьи инстинкты, поэтому учёные утверждают, что они наполовину по-прежнему являются дикими.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, кто и когда приручил кошек.