Археологи обнаружили древний корабль с амфорами

Недалеко от побережья Израиля археологи обнаружили древний корабль, который затонул в VII веке.

По словам историков, длина корабля составляет 25 метров. На судне найдено огромное количество ценных артефактов. Среди находок более 100 керамических амфор с различными сельскохозяйственными продуктами.

"Богатство выявленного груза не соответствует устоявшемуся мнению о том, что в переходном этапе между византийским и исламским правлением торговля в Восточном Cредиземноморье была ограничена", — утверждают учёные.

Специалисты также добавили, что на корабле нашли надписи, сделанные на греческом и арабском языках. Среди уникальных находок — христианские кресты и написанное по-арабски имя Аллаха.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у берегов Греции нашли затонувшее римское судно с шестью тысячами амфор.