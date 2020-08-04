Японский эколог обнаружил жука, умеющего сбегать из кишечника лягушки

Эколог Синдзи Сугиура из Японии утверждает, что водяной жук Regimbartia attenuata способен пробежать через пищеварительную систему съевшей его лягушки.

В лабораторных условиях учёный проводил наблюдения за более чем 30 парами жуков Regimbartia attenuata и прудовой лягушки Pelophylax nigromaculatus. Лягушки питаются водяными жуками, но 90% из них, попав в кишечник, остаются невредимыми. Обычно наружу они выбираются через шесть часов, но одной особи это удалось сделать через шесть минут.

Эколог скреплял ноги некоторых жуков липким воском. Так Сугиура показал, что жуки активно выходят из пищеварительного тракта лягушки. Никто из них не выжил.

Учёный считает, что водный образ жизни данного вида жука подготовил его к выживанию в кишечнике хищника. Его тело имеет обтекаемую форму и защищает его от пищеварительных соков. Жук не задыхается, так как дышит через воздушные карманы, которые находятся под жёсткими крыльями.

Ранее был обнаружен жук, который помогает утилизировать отходы из пластика.