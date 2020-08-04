Под Краснодаром обнаружили сосуд возрастом более 5 тыс. лет

В ходе раскопок на территории будущего Дальнего западного обхода трассы М-4 "Дон" обнаружили сосуд, изготовленный в период позднего каменного века.

Возраст находки составляет более 5 тысяч лет. Сосуд удалось датировать благодаря дну изделия — оно было не плоским, а яйцеобразным.

"Такие сосуды применялись и в погребальной, и в ритуальной культурах", — отмечают исследователи.

Кроме того, были найдены захоронения и нескольких предметов, которые использовались в древности при погребениях. В частности, археологи нашли бронзовые бусины и метательные наконечники. Они были широко распространены в железном веке сарматской культуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французские археологи в ходе раскопок в окрестностях древнего собора в коммуне Ди обнаружили "машину для варки", которая считалась в Древнем Риме предметом роскоши.