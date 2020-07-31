В Японии доказали связь между смехом и здоровьем в старости

Японские учёные обнаружили зависимость между состоянием иммунной системы в старости и частотой смеха.

Специалисты провели эксперимент, в результате которого им удалось доказать, что пожилые люди, которые редко смеются, в 1,5 раза больше подвержены риску того, что в старости они не смогут самостоятельно себя обслуживать.

В исследовании приняли участие более 14 тысяч человек. Учёные в течение трёх лет проводили наблюдения за пожилыми людьми в возрасте от 65 лет и старше, фиксировали изменения в их поведении и состоянии здоровья.

Участников исследования разделили на четыре группы — в зависимости от частоты смеха в полный голос. В итоге специалисты пришли к выводу, что чем чаще человек смеётся, тем у него лучше кровообращение и крепче иммунитет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что длительный отпуск продлевает жизнь.

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