Во Франции нашли роскошный древнеримский самовар

Французские археологи в ходе раскопок в окрестностях древнего собора в коммуне Ди обнаружили древнеримскую "машину для варки".

Этот предмет считался в Древнем Риме предметом роскоши. Как писал Цицерон, "машины для варки" были такими дорогими, что на эти деньги можно было купить обширные земли.

Древнеримский самовар, высотой 47 сантиметров, состоял из двух частей — резервуара и водослива, а в центре была специальная нагревательная камера, в которую засыпали древесный уголь. Артефакт имеет носик и ручку.

Самовар украшен различными узорами и фигуркой сторожевого пса.

До настоящего времени удалось найти только пять таких самоваров. Находка, сделанная во Франции, стала шестой. По данным специалистов, самовар был изготовлен между 130 и 260 годами н. э.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии нашли древнеримское судно II в. до н. э.