Гид Джон Дорнеллас занимается проведением лодочных экскурсий по Аляске. Во время одной из них он снял на видео, как выдра, испугавшись косатки, забралась в лодку к людям.
Дорнеллас рассказал, что он заметил на поверхности воды плавник косатки, которая направлялась прямо к его лодке. Потом он увидел испуганную выдру, она очень быстро плыла и, добравшись до лодки, запрыгнула у неё. Необычному гостю Джон сказал, что здесь он может чувствовать себя в полной безопасности.
Выдра не сразу пришла в себя и ещё какое-то время растеряно оглядывалась по сторонам. Выдра несколько минут находилась с людьми, а потом прыгнула в воду.
По соседству с лодкой Джона стояло другое судно. Его капитан сообщил, что видел, как косатка ещё долго поджидала добычу, а потом уплыла.
"Мне невероятно повезло, что я увидел подобное. Когда это произошло, я уже 14 часов находился на смене и изрядно вымотался, но это событие взбодрило меня", — рассказал Дорнеллас.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему выдры жонглируют камнями.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".