На Аляске выдра запрыгнула в лодку, чтобы спастись от косатки

Гид Джон Дорнеллас занимается проведением лодочных экскурсий по Аляске. Во время одной из них он снял на видео, как выдра, испугавшись косатки, забралась в лодку к людям.

Дорнеллас рассказал, что он заметил на поверхности воды плавник косатки, которая направлялась прямо к его лодке. Потом он увидел испуганную выдру, она очень быстро плыла и, добравшись до лодки, запрыгнула у неё. Необычному гостю Джон сказал, что здесь он может чувствовать себя в полной безопасности.

Выдра не сразу пришла в себя и ещё какое-то время растеряно оглядывалась по сторонам. Выдра несколько минут находилась с людьми, а потом прыгнула в воду.

По соседству с лодкой Джона стояло другое судно. Его капитан сообщил, что видел, как косатка ещё долго поджидала добычу, а потом уплыла.

"Мне невероятно повезло, что я увидел подобное. Когда это произошло, я уже 14 часов находился на смене и изрядно вымотался, но это событие взбодрило меня", — рассказал Дорнеллас.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему выдры жонглируют камнями.

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