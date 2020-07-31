Зоологи открыли на Мадагаскаре новый вид мышиных лемуров

Международная группа исследователей из Германии, США, Франции и Португалии открыла на Мадагаскаре новый вид мышиного лемура.

Найден самый маленький примат в мире

Длина тела нового вида лемура от носа до хвоста составляет 26 см, а вес — всего 60 граммов.

Его ближайший родственник — мышиный лемур Макартура. По сравнению с ним новый вид имеет более длинное тело, более короткий хвост, широкие уши, его голова несколько шире.

В общей сложности известно более 100 видов лемуров.

Зоологи считают, что науке известны не все виды лемуров, так как некоторые районы на Мадагаскаре всё ещё не были изучены.

Самыми распространёнными являются мышиные лемуры, они представляют собой мелких всеядных приматов, ведущих ночной образ жизни. Их можно встретить во всех регионах Мадагаскара, где есть леса.﻿

Ранее российский энтомолог открыл новых насекомых в японской коллекции.﻿