В Белоруссии создадут сайт для дистанционного обучения школьников

Министерство образования Белоруссии работает над созданием сайта для организации дистанционного обучения учащихся.

Ресурс будет содержать материалы и сервисы, которые обеспечивают управление образовательным процессом. Также там разместятся электронный дневник и журнал.

На сайте заработает библиотека со всеми необходимыми учебными материалами. Она будет структурирована по предметам, классам и темам.

Сейчас для школьников создают видеофрагменты и тестовые задания, которыми они смогут пользоваться для самопроверки. Тестовые задания по всем предметам для учеников 1-11-го классов планируют разработать до 31 декабря 2020 года.

Что это даст школьникам?

Во-первых, те дети, которые в силу разных причин не посещают школы, смогут получить объяснение учебного материала по всем предметам.

Во-вторых, школьники могут использовать ресурс в качестве дополнительного материала по той или иной теме.

К работе над проектом привлекли самых лучших учителей-практиков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запустили ресурс по дистанционному обучению для учителей.