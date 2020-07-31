Министерство образования Белоруссии работает над созданием сайта для организации дистанционного обучения учащихся.
Ресурс будет содержать материалы и сервисы, которые обеспечивают управление образовательным процессом. Также там разместятся электронный дневник и журнал.
На сайте заработает библиотека со всеми необходимыми учебными материалами. Она будет структурирована по предметам, классам и темам.
Сейчас для школьников создают видеофрагменты и тестовые задания, которыми они смогут пользоваться для самопроверки. Тестовые задания по всем предметам для учеников 1-11-го классов планируют разработать до 31 декабря 2020 года.
Во-первых, те дети, которые в силу разных причин не посещают школы, смогут получить объяснение учебного материала по всем предметам.
Во-вторых, школьники могут использовать ресурс в качестве дополнительного материала по той или иной теме.
К работе над проектом привлекли самых лучших учителей-практиков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запустили ресурс по дистанционному обучению для учителей.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".