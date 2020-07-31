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Выход iPhone 12 перенесён из-за коронавируса

Наука » Технологии

По информации портала The Verge, компания Apple не сможет выпустить новую линейку смартфонов из-за ситуации с распространением инфекции.

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам о том, что продажи новых iPhone начнутся немного позже обычного.

"В этом году мы ожидаем, что поставки стартуют несколькими неделями позже", — сообщил Маэстри.

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