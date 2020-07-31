По информации портала The Verge, компания Apple не сможет выпустить новую линейку смартфонов из-за ситуации с распространением инфекции.
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам о том, что продажи новых iPhone начнутся немного позже обычного.
"В этом году мы ожидаем, что поставки стартуют несколькими неделями позже", — сообщил Маэстри.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".