Выход iPhone 12 перенесён из-за коронавируса

По информации портала The Verge, компания Apple не сможет выпустить новую линейку смартфонов из-за ситуации с распространением инфекции.

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам о том, что продажи новых iPhone начнутся немного позже обычного.