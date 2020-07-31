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Марсоход NASA будет искать признаки жизни на красной планете

Наука » Технологии

На мысе Канаверал, штат Флорида в четверг состоялся запуск марсохода, который должен будет привезти на Землю образцы марсианских пород для анализа на наличие признаков древней жизни на планете.

По расчетам, американский корабль должен достичь красной планеты одновременно с запущенными на прошлой неделе кораблями ОАЭ и Китая — в феврале 2021 года.

"Шестиколёсный марсоход с плутониевым двигателем будет бурить и собирать крошечные геологические образцы, которые потом, примерно в 2031 году, доставит на Землю. Общая стоимость миссии — более $8 млрд", — написано в пресс-релизе NASA.

Руководитель научной миссии американского космического агентства Томас Зурбухен заявил, что запуск стал началом "первого путешествия человечества на другую планету":

"Сойдя с космического берега нашей Земли, мы окажемся там, в космическом океане. В дополнение к потенциальному ответу на один из самых глубоких вопросов науки, религии и философии — существует ли или когда-либо существовала жизнь за пределами Земли? — миссия даст уроки, которые могли бы проложить путь для астронавтов уже в 2030-е годы", — сказал Зурбухен.

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