Российских космонавтов избавили от необходимости пользоваться интернетом по каналам связи США.
"Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", — приводятся слова директора департамента цифрового развития госкорпорации "Роскосмос" Константина Шадрина.
Ранее космонавты могли использовать российские сети только находясь над Россией, в других местах они пользовались американскими технологиями.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.