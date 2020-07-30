Космонавтам на МКС провели российский интернет

Российских космонавтов избавили от необходимости пользоваться интернетом по каналам связи США.

"Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", — приводятся слова директора департамента цифрового развития госкорпорации "Роскосмос" Константина Шадрина.

Ранее космонавты могли использовать российские сети только находясь над Россией, в других местах они пользовались американскими технологиями.