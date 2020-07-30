Обучение музыке не влияет на умственные способности ребёнка

Учёные Джованни Сала из Медицинского университета Фуджита (Япония) и Фернан Гобет из Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания) утверждают, что занятия музыкой не влияют на когнитивные навыки детей, такие как память и успехи в учёбе.

В более ранних исследованиях было доказано обратное.

Авторы снова проанализировали данные 54 предыдущих исследований, которые проводились в период с 1986 по 2019 годы, включающих в общей сложности данные почти о 7 тысячах детей.

В результате учёные выяснили, что музыкальные занятия никак не отражаются на развитии памяти и успеваемость ребёнка, независимо от его возраста и продолжительности обучения.

Музыка и развитие речи

Известно, что развитие речи у детей требует освоения большого количества фонологических навыков, таких как выделение слов из речевого потока, нахождение схожих по звучанию слов и обнаружение речевых ошибок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музыка помогает детям осваивать речь.

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