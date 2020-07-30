Компания Telegram пожаловалась на Apple

Сотрудники Telegram присоединились к компаниям, которые подали антимонопольную жалобу на компанию Apple в Европейскую комиссию.

По информации издания Financial Times, разработчики мобильных приложений недовольны 30-процентной комиссией сервиса App Store.

"Каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов", — заявил гендиректор Telegram Павел Дуров.

Как известно, это единственная возможность установки приложения на смартфон под управлением iOS.