Доктор Мясников раскрыл медицинские отличия людей разного цвета кожи

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие имеются медицинские отличия у людей разного цвета кожи.

"Чёрные и белые отличаются в медицинском смысле. Мы знаем, что гипертонию лечат по-другому у чёрных, чем у белых", — отметил специалист.

Также он сообщил, что медицине известны виды облысения, которые наблюдаются только у темнокожих женщин.

Кроме того, у людей разного цвета кожи отличаются функции почек.

"Они работают под большей нагрузкой у них и быстрее изнашиваются. Разница в 20%, это немало. Если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально, а она на самом деле под напряжением", — пояснил Мясников.

Специалист рекомендует указывать цвет кожи в медицинских исследованиях. Это позволит сохранить здоровье людей, обеспечить точную диагностику и лечение.

Ранее доктор Мясников назвал опасные для здоровья лекарства.