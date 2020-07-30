В Курганской области нашли предметы быта людей эпохи неолита

В Курганской области во время раскопок на территории археологического объекта "Слободчики" обнаружили уникальные предметы эпохи энеолита (4,5 тыс. лет до н. э.):

керамические грузила для рыболовных сетей;

кости животных и человека;

фрагменты керамических сосудов;

фрагменты орудий из камня и кости.

Работы ведутся под руководством специалистов Курганского государственного университета.

Археологи предполагают, что здесь было место сезонной стоянки древнего человека. Так здесь обнаружено большое количество следов копытных животных, то, следовательно, это была летняя стоянка.

Учёные считают, что древние люди тут рыбачили и охотились. Специалисты надеются найти ответ на вопрос о предназначении найденные артефактов. Это позволит понять принципы устройства хозяйства людей эпохи неолита, а также их быт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Шотландии доказательство того факта, что в период неолита люди уже умели изготавливать себе одежду.