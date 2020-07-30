Россиян предостерегли от использования "умных" гаджетов с микрофоном

Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин объяснил, почему нужно следить за тем, что вы говорите, когда находитесь рядом с устройствами, снабженными микрофоном.

"Любые "умные" устройства, в которых есть микрофон, могут представлять опасность перехвата звука, и, в частности, речи. Информация из конфиденциальных разговоров, какие-то пароли и так далее — все, озвученное рядом с такими девайсами, может быть перехвачено третьей стороной", — пояснил он.

Эксперт также отметил, любое высокотехнологичное устройство с микрофоном может записывать звук. Затем эти аудио записи поступают на сервер разработчиков для расшифровки. К тому же их могут использовать маркетологи, чтобы показывать релевантную контекстную рекламу.

Сегодня голосовыми помощниками оборудованы не только смартфоны, но и различные "умные" гаджеты — телевизоры, бытовая техника и так далее.

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