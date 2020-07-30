Учёные предсказали коллапс человечества с вероятностью 90%

Исследователи из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапакипришли к выводу, что если люди не перестанут уничтожать лес и другие природные ресурсы, то с вероятностью на 90% человечество ждёт коллапс.

Согласно прогнозам учёных, в период между 2100 и 2200 годами на нашей планете исчезнет весь лес. Изменения климата и рост численности населения станут причиной краха человеческой цивилизации.

Коллапс неизбежен?

По словам экспертов, если люди не изменят своё отношение к природе, то это грозит гибелью всему человечеству. Для того, чтобы защититься от приближающейся катастрофы, людям нужно изменить взгляды на потребление природных ресурсов и заботиться об экосистемах.

"Нужно понять, что человечество не может существовать без природной среды, которой в нашем случае является вся планета Земля с ее лесами, океанами и животными. Если какая-то часть экосистем серьезно нарушится, то это приведет к целому каскаду фундаментальных катастрофических явлений, итогом которых станет уничтожение цивилизации в том виде, в котором ее знаем мы", — говорят авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что человечество выжило, несмотря на законы природы.

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