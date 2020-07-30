Астрофизик из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри утверждает, что для того чтобы найти жизнь на Марсе, нужно искать на глубине около двух метров под поверхностью планеты.
Раньше у Красной планеты была плотная атмосфера, благодаря которой на поверхности Марса удерживалась вода. Следовательно, когда-то Марс был обитаем. Например, здесь могли жить микробы.
Потом планета утратила плотную атмосферу, а вместе с ней и условия для жизни. Димитра Атри считает, что живые организмы могли сохраниться под поверхностью.
"Если в марсианском грунте сохранились микроорганизмы, их метаболизм может быть основан на энергии космической радиации, которая воздействует на поверхность Марса и проникает на несколько метров вглубь планеты. Космические лучи могут быть источником энергии для химических реакций органического катализа, и, следовательно, могут подпитывать марсианскую жизнь", — говорит исследователь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили потенциально обитаемую дыру.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.