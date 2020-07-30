Собаки способны определять коронавирус с точностью до 94%

Учёные выяснили, что собаки способны выявлять биологические жидкости, заражённые коронавирусной инфекцией.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие восемь собак. Оказалось, что чувствительность обнаружения составляет 83%. Собаки определяли больных коронавирусом людей по трахеобронхиальному секрету и слюне.

В 94% случаев исследуемый материал был выбран правильно.

Эксперты считают, что благодаря данной способности собак можно использовать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, таких как аэропорты, стадионы и т.д.

Учёные из Калифорнийского университета занялись исследованием изменений структуры метильных групп в геномах собак и людей. В результате они построили график, который позволяет сравнить их возраст. Также специалисты доказали, что процесс старения у молодых собак протекает быстрее.