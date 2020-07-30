Около 700 млн лет назад Земля была похожа на снежок

Эксперты из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что около 700 млн лет назад Земля напоминала снежок.

Дело в том, что температура на нашей планете зависит от поступающих лучей солнца. Если солнечного света будет недостаточно, увеличится количество льда, и в результате наступит ледниковый период.

Земля пережила два похолодания

Первое похолодание наступило в палеопротерозое 2,4-2,1 миллиарда лет назад, а второе — в неопротерозое 850-630 миллионов лет назад. Одной из причин снижения температуры могло быть извержение вулканов.

Из-за дыма и пепла планета не получала достаточное количество солнечного света, и температура стала снижаться.

"Такой период носит лишь временный характер, т. к. при образовании льда поступающие остатки света будут отражаться от него, а углекислый газ — скапливаться в больших количествах, так как не будет выветриваться горными породами", — сообщили специалисты.

В результате получился парниковый эффект, Земля начала оттаивать. После ледникового периода температура стала повышаться, что способствовало возникновению новых форм жизни.

Скорость изменений климата — одна из версий причин всемирного похолодания. Если поток солнечных лучей будет резко снижаться, планета довольно быстро превратится в огромный снежный ком.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый ледниковый период может продлиться 30 лет.