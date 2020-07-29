Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти

Японские учёные смогли сымитировать функцию динамической памяти мозга с помощью гидрогеля, который "запоминал", а потом "забывал" информацию. Данный метод можно использовать не только в отношении памяти человека, но и других функций.

Между двумя пластиковыми пластинами специалисты нанесли слой гидрогеля. На верхней был размещен отпечаток в виде картинки или надписи.

Когда структура пришла в равновесие, ее поместили в холодную воду. Позже перенесли в ванну с горячей водой. Под воздействием расширения с помощью жаркого пара, на верхней части пластины "проявился" отпечаток.

Потом структуру снова положили в холодную воду, а когда температура снизилась, отпечаток на поверхности "исчез". Он стирался медленнее, если предмет долго находился в горячей воде.

Этот эксперимент доказывает, что гидрогель может кодировать информацию. Потом он её стирает в зависимости от интенсивности запоминания.

Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма.

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