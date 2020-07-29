Японские учёные смогли сымитировать функцию динамической памяти мозга с помощью гидрогеля, который "запоминал", а потом "забывал" информацию. Данный метод можно использовать не только в отношении памяти человека, но и других функций.
Между двумя пластиковыми пластинами специалисты нанесли слой гидрогеля. На верхней был размещен отпечаток в виде картинки или надписи.
Когда структура пришла в равновесие, ее поместили в холодную воду. Позже перенесли в ванну с горячей водой. Под воздействием расширения с помощью жаркого пара, на верхней части пластины "проявился" отпечаток.
Потом структуру снова положили в холодную воду, а когда температура снизилась, отпечаток на поверхности "исчез". Он стирался медленнее, если предмет долго находился в горячей воде.
Этот эксперимент доказывает, что гидрогель может кодировать информацию. Потом он её стирает в зависимости от интенсивности запоминания.
Ранее "Правда.Ру" писала, что специалисты выяснили, как память влияет на здоровье всего организма.
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