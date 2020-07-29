28 июля пользователи персональных компьютеров увидели на своих рабочих столах иконку видеосервиса "Телемост".
После появления "лишних" элементов на своих компьютерах в компанию посыпались множественные жалобы.
В "Яндексе" признали свою ошибку и в будущем пообещали спрашивать разрешение перед созданием ярлыков дополнительных программ.
"По итогам этой истории мы ввели для себя правило: создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя", — объявили в компании.
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