"Яндекс" пообещал не создавать ярлыки без согласия пользователя

28 июля пользователи персональных компьютеров увидели на своих рабочих столах иконку видеосервиса "Телемост".

После появления "лишних" элементов на своих компьютерах в компанию посыпались множественные жалобы.

В "Яндексе" признали свою ошибку и в будущем пообещали спрашивать разрешение перед созданием ярлыков дополнительных программ.