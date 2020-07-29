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Создана подробная рельефная карта дна Северного Ледовитого океана

Наука

Учёные разработали новую подробную карту дна Северного Ледовитого океана — IBCAO 4.0. Она поможет различным специалистам разгадать многочисленные тайны Арктики.

По словам исследователей, сегодня такие карты охватывают всего 20% дна океана.

А что касается Северного Ледовитого океана, то эта цифра еще меньше.

Зачем учёные изучают рельеф дна океана?

Дело в том, что на дне океана скрыты данные, которые могут быть использованы для составления прогнозов климата и разведки месторождений полезных ископаемых.

Проект IBCAO (International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана) был запущен еще в 1997 году по инициативе петербургских учёных.

Недавно IBCAO присоединился к проекту Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, в ходе реализации которого к 2030 году планируется создать подробную карту морского дна Земли.

"Карта IBCAO 3.0 была выпущена в 2012 году, поэтому необходимость в новой версии карты назрела уже давно. Новая карта является гораздо более детальной, а также охватывает в несколько раз большую площадь дна", — говорят авторы IBCAO 4.0.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Северный Ледовитый океан может остаться безо льда.

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