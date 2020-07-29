В Китае обнаружили окаменелое дерево возрастом 110 млн лет

В провинции Чжэцзян (Китай) учёные обнаружили окаменелость древнего дерева. Возраст находки составляет более 100 млн лет.

Китайские геологи и палеонтологи определили, что дерево относится к вечнозеленым. Его листва могла сохраняться до 15 лет.

Учёные провели анализ годичных колец и выяснили, что такие деревья росли примерно 110 млн лет назад — в ранний меловой период.

В тот период на территории современного Китая преобладал субтропический или тропический и относительно засушливый климат.

Исследователи считают, что данное открытие поможет воссоздать среду обитания динозавров, обитавших в ранний меловой период на территории современной провинции Чжэцзян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские биологи обнаружили ископаемые деревья возрастом 386 миллионов лет. Самые древние окаменелости нашли на дне песчаного карьера. По данным ученых, лес занимал площадь 3000 кв. м.