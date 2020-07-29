Эксперт объяснил, как избавиться от слежки Google

Большинство современных людей активно пользуются сервисами Google. Это позволяет корпорации получать огромные массивы данных о своих пользователях.

В связи с этим многие интересуются тем, как можно повысить степень своей приватности и ограничить данные, получаемые Google.

Об этом рассказал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Он сообщил, что настройки аккаунта Google позволяют ограничить сведения, которые получает о пользователе корпорация.

"Необходимо перейти в настройки приватности, которые есть в учетной записи Google. Там можно деактивировать персонализированный поиск, запретить отслеживание исходящего трафика, а также очистить историю поиска и приложений", — отметил Куканов.

Также он сообщил, что настройки приватности и безопасности есть в мобильном браузере Chrome.

"Там дополнительно настраивается конфиденциальность — вы можете снять практически все галочки, которые стоят по умолчанию", — пояснил Куканов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google запретит рекламу шпионских программ и технологий.